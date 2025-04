Πλήγμα για τη Γιουνάιτεντ: Τέλος η σεζόν για τον Ζίρκζεϊ

Ο Τζόσουα Ζίρκεζϊ αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από την αναμέτρηση της Γιουνάιτεντ με την Νιούκαστλ, προκαλώντας ακόμη έναν πονοκέφαλο στον Ρούμπεν Αμορίμ.

Τελικά, ο τραυματισμός του Ολλανδού αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός, με τα ρεπορτάζ απο το Νησί να αναφέρουν πως δεν θα αγωνιστεί ξανά φέτος με την Μάντσεστερ, με τον Ράσμους Χόιλουντ να είναι ο μοναδικός στράικερ πλέον στην ομάδα.

🚨 BREAKING: Joshua Zirkzee will be out until the end of the season after suffering hamstring injury. pic.twitter.com/UIxEdUOqwU