Νιούκαστλ: Δικός της ο 18χρονος Κορδέρο

Τον ήθελαν η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά εκείνος επέλεξε την Premier League και τη Νιούκαστλ. Ο λόγος για τον 18χρονο Αντόνιο Κορδέρο της Μάλαγα, που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Ο νεαρός εξτρέμ μετρά φέτος 5 γκολ και 6 ασίστ σε 33 παιχνίδια και οι «ανθρακωρύχοι» έσπευσαν να τον κλείσουν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία για τη μεταγραφή του Κορδέρο έκλεισε και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Newcastle have completed deal to sign Spanish 18 year old talent Antonio Cordero from Malaga, here we go!



Announcement set to take place for Cordero to join #NUFC project.



Barça and Real Madrid were both keen on signing Cordero; he picked Newcastle. pic.twitter.com/4MGDHkLKQf