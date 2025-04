Ο Μόντριτς αγόρασε μετοχές της Σουόνσι

Η Σουόνσι με ανακοίνωσή της, ενημέρωσε για την απόφαση του Λούκα Μόντριτς να επενδύσει στην ομάδα, με τον Κροάτη χαφ να γίνεται επενδυτής-μέτοχος της ουαλικής ομάδας.

Ο Κροάτης χαφ, μάλιστα μίλησε στην επίσημη σελίδα της Σουόνσι, τονίζοντας ότι θέλει να βοηθήσει τους Ουαλούς να επιστρέψουν στην Premier League και να βρεθούν ξανά στο ανώτερο επίπεδο.

«Είναι μια τεράστια ευκαιρία και είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό. Η Σουόνσι έχει ταυτότητα, τρομερή υποστήριξη από τους οπαδούς και θέλει να βρεθεί στο ανώτατο επίπεδο. Πιστεύω ότι μπορώ να βοηθήσω με την εμπειρία μου» σχολίασε ο Λούκα Μόντριτς.

