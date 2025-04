Παρατείνεται η νοσηλεία του Χάου, θα τον στερηθεί εκ νέου η Νιούκαστλ

Την Παρασκευή (11/4) έγινε γνωστή η εσπευσμένη νοσηλεία του Έντι Χάου μετά από έντονη αδιαθεσία που είχε εντός της εβδομάδας.

Ο Τζέισον Τίνταλ τον αντικατέστησε ως head coach και αναμένεται να το πράξει, επίσης, ενάντια στην Κρίσταλ Πάλας (16/4, 21.30) και την Άστον Βίλα (19/4, 19.30).

Ο Άγγλος προπονητής θα παραμείνει προληπτικά στο νοσοκομείο, όμως είναι σε θέση να επικοινωνεί για το καλό της Νιούκαστλ που είναι 4η στην Premier (σ.σ. με παιχνίδι λιγότερο), στο +2 από την 5η Μάντσεστερ Σίτι και στο -1 από την 3η Νότιγχαμ, στη «μάχη» για την έξοδο στο επόμενο Champions League.

Οι ευχές της Νιούκαστλ για ταχεία ανάρρωση:

Newcastle United can announce that Eddie Howe is recovering in hospital after being diagnosed with pneumonia.



The club continues to extend its best wishes and support to Eddie and his family as he continues his recovery.



Get well soon, gaffer 🫶 pic.twitter.com/cZy4FFTxUa