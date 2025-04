Καρεμπέ: «Αυτό που πέτυχε ο Μεντιλίμπαρ είναι μαγικό»

Ο Κριστιάν Καρεμπέ αποθεώνει -για μία ακόμα φορά-τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με αφορμή -αυτή τη φορά- βέβαια η εξασφάλιση του 48ου πρωταθλήματος, χθες (13/4) με τη νίκη (1-0) επί της ΑΕΚ, ενώ απομένουν τρεις αγωνιστικές για την ολοκλήρωση των playoffs της Super League.

«Αυτό που πέτυχε ο Μεντιλίμπαρ είναι μαγικό. Έφτασε με ταπεινότητα και έδωσε στους παίκτες ιδέες που τους βοήθησαν να ενωθούν», είπε ο σύμβουλος στρατηγικής και πρέσβης του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, όπως αναφέρει η ισπανική ιστοσελίδα «noticiasdenavarra» της Παμπλόνα.

Η κατάκτηση της Super League ήταν ο 7ος τίτλος στην καριέρα του Κριστιάν Καρεμπέ, μετά εκείνους στα: Conference League, Europa League, και Regional Preferente League, Third Division, Second Division B και Second Division με Αράτια, Μπασκόνια, Λανθαρότε και Βαγιαδολίδ.