To λέει και ο αλγόριθμος: Εκτοξεύτηκαν οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού για Τσάμπιονς Λιγκ

Οι Πράσινοι κέρδισαν και τον έτερο Δικέφαλο με 3-1 και πλέον ξέφυγαν στο +3 και στο +4 αντίστοιχα από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των πλέι οφ.

Η χθεσινή νίκη ανέβασε κατά 31% το ποσοστό του Τριφυλλιού για την κατάληψη της 2ης προνομιούχου θέσης για το Τσάμπιονς Λιγκ, όπως καταγράφει ο αλγόριθμος του Football Meets Data.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πια στο 68%, ενώ το να βγει 3ος δίνεται σε ποσοστό 25% και 4ος μόλις στο 7%.

Όσο για την ΑΕΚ μειώθηκαν κατά -περίπου- 10% οι δικές της πιθανότητες για τη 2η θέση, στο 40% για την 3η θέση και στο 39% για την 3η, ενώ ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μόλις στο 10% για τη 2η, στο 35% για την 3η και στο 55% για την 4η.



Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 29/32) 🚨



▪️ Olympiacos wins the title 🏆!

▪️ Panathinaikos beat PAOK and has a 3-point cushion on 2nd place that leads to UCL qualifiers



📊 Biggest Movers This Round in Greek Super League:



Top 2 Chances

🚀 Panathinaikos (+31%)

