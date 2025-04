Σκίρα: «Ομάδες από τη Serie A κοιτάζουν τον Πιρόλα»

Το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό κατέκτησε χθες ο Λορέντσο Πιρόλα και ήδη η συζήτηση γύρω από το όνομά του και το μέλλον του έχει ξεκινήσει. Οι «ερυθρόλευκοι» απέκτησαν το καλοκαίρι τον Ιταλό 23χρονο αμυντικό από τη Σαλερνιτάνα έναντι 3 εκατ. ευρώ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον εμπιστεύτηκε και δικαιώθηκε.

Φέτος ο Πιρόλα μετρά 29 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη και οι εμφανίσεις του έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον αρκετών ιταλικών ομάδων, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Νικολό Σκίρα:

«Ο Λορέντσο Πιρόλα κέρδισε το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό απόψε. Ομάδες από τη Serie A και το εξωτερικό έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον αρχηγό της Εθνικής Ιταλίας U21, ο οποίος θεωρείται ένας πολλά υποσχόμενος παίκτης».

Ήδη υπάρχουν αναφορές για Γιουβέντους, Λάτσιο, Αταλάντα που εξετάζουν την περίπτωσή του και με το τέλος της σεζόν αναμένεται να φανεί αν θα μετατραπεί το ενδιαφέρον σε επίσημη κρούση. Πάντως ο Πιρόλα δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027 και στον Ολυμπιακό δεν «καίγονται» να τον παραχωρήσουν.

