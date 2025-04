Λίβερπουλ: Μετά τον Σαλάχ, «δένει» και Φαν Ντάικ

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ παίρνει σειρά στις ανανεώσεις στη Λίβεπουλ, καθώς μετά τον Μοχάμεντ Σαλάχ, θα υπογράψει κι αυτός σύντομα συμβόλαιο έως το 2027. ο Ολλανδός αμυντικός έχει συμφωνήσει να μείνει στο «Άνφιλντ» για ακόμα δύο χρόνια, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

«Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θα υπογράψει σύντομα το νέο του συμβόλαιο με την Λίβερπουλ που θα έχει ισχύ ως τον Ιούνιο του 2027, επιτεύχθηκε η συμφωνία. Έχουν ρυθμιστεί όλες οι λεπτομέρειες του νέου συμβολαίου και έχει πάρει την έγκριση από τους δικηγόρους. Πριν από το φινάλε της σεζόν ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ θα έχει υπογράψει», έγραψε στο Χ ο Ιταλός δημοσιογράφος, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και ο ρεπόρτερ των «Times» Πολ Τζόις.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός μετακόμισε τον Δεκέμβριο του 2017 από την Σαουθάμπτον στο Άλνφιλντ και μετά από 7,5 χρόνια, μετρά 313 συμμετοχές και 26 γκολ, όντας μια εμβληματική φιγούρα της ομάδας.

🚨 Virgil van Dijk will sign his new deal at Liverpool valid until June 2027 very soon, agreement done.



All details of the contract have been sealed, also approved by the laywers and VVD will put pen to paper before end of the season.



Two more years. Salah + Virgil, confirmed. pic.twitter.com/EcWqZn2SMf