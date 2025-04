Ο Μάτιτς τον χαρακτήρισε ως τον χειρότερο και τον δικαίωσε: Ο Ονάνα δέχθηκε νέο απίστευτο γκολ! (vid)

Δικαίωση για τον Νεμάνια Μάτιτς, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αντρέ Ονάνα ως τον χειρότερο τερματοφύλακα στη σύγχρονη ιστορία της Μάντσεστερ.

Η Λιόν άνοιξε το σκορ κοντρα στη Γιουνάιτεντ στο 26ο λεπτό με τον Αλμάδα, σε μία φάση όπου ο Αργεντίνος έκανε σέντρα και ο Καμερουνέζος δεν υπολόγισε καθόλου σωστά τη φάση, με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα του.

Δείτε το γκολ:

Onana drops a howler just days after Matic called him the worst keeper in United’s history… you couldn’t script it! 😭😭

