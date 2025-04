Δεν θα δικαστεί ποτέ: Νέα παράταση στη δίκη για τις 115 κατηγορίες της Μάντσεστερ Σίτι

Από αναβολή σε αναβολή πηγαίνει η δίκη για τις παραβάσεις της Σίτι. Μπορεί οι κατηγορίες κατά των Cityzens να ανακοινώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2023, ωστόσο πάνω από δύο χρόνια μετά δεν έχει προχωρήσει καθόλου οι υπόθεση για τις 115 φορολογικές παραβάσεις που φέρεται να εκανε η ομάδα του Μάντσεστερ σε διάστημα εννέα ετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Τelegraph», η ακρόαση από ανεξάρτητη επιτροπή ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο και την άνοιξη του 2025 αναμενόταν να υπάρχουν εξελίξεις στην υπόθεση, ωστόσο πάμε σε νέα παράταση και δεν αναμένεται να γίνει και κάτι έως το καλοκαίρι και το τέλος της φετινής σεζόν.

Πάντως, τονίζεται πως αυτή η καθυστέρηση που υπάρχει και πηγαίνει την υπόθεση πίσω-πίσω, δεν αποτελεί έκπληξη στους δικαστικούς κύκλους, καθώς πρόκειται προφανώς για μία αρκετά δύσκολη υπόθεση.

