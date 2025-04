Ο Παναθηναϊκός την μεγαλύτερη προσέλευση στο φετινό Conference League (pic)

Η φετινή ευρωπαϊκή πορεία του «Τριφυλλιού» ολοκληρώθηκε απέναντι στην Φιορεντίνα, όμως μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προκριθεί από την League Phase και στη συνέχεια να αποκλείσει την Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ.

Ο κόσμος του συλλόγου ήταν δίπλα στην ομάδα στην προσπάθειά της και είναι χαρακτηριστικό πως το ρεκόρ μεγαλύτερης προσέλευσης σε φετινό παιχνίδι της διοργάνωσης ανήκει στον «πράσινο» λαό, με 59.742 φιλάθλους.

Τόσοι ήταν αυτοί που έδωσαν το «παρών» στο ΟΑΚΑ, για το ματς με την Τσέλσι, το οποίο δεν είχε πάντως θετική έκβαση (1-4).

Για την ιστορία, δεύτερη στην σχετική λίστα είναι η Ρεάλ Μπέτις, που συγκέντρωσε 51.510 φιλάθλους στην αναμέτρηση με την Γάνδη.

Δείτε την λίστα:

Top 10 matches in UECL with highest attendance in season 2024/25 (as of 9 Apr):



59,742 🇬🇷 Panathinaikos - 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea

51,510 🇪🇸 Betis - 🇧🇪 Gent

45,702 🇪🇸 Betis - 🇩🇰 FCK

44,366 🇪🇸 Betis - 🇵🇹 Vitória

38,546 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea - 🇧🇪 Gent

38,467 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea - 🇮🇪 S. Rovers

38,305 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea -…