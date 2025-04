Με ένα σουτ - αστραπή έξω από την μεγάλη περιοχή ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν άφησε τον τερματοφύλακα της Άστον Βίλα να απορεί για το πώς η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

⚽️🇫🇷 GOALL PSG! Désiré Doué 🇫🇷 score an amazing goal to equalize the game against Villa! 🔥



🇫🇷 PSG 1-1 Villa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#UCL #ChampionsLeague #PSGAVL #PSGvsAstonVilla



pic.twitter.com/evnq0ejpWy