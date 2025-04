Οι σημαίες στον ιστό τους: Κοντά σε ανανέωση με τη Λίβερπουλ οι Σαλάχ και Βαν Ντάικ!

Τέλος καλό όλα καλά για τη Λίβερπουλ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το Νησί, οι Reds βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τους δύο πιο σημαντικούς τους παίκτες τα τελευταία χρόνια!

Συγκεκριμένα, τόσο ο Μοχάμεντ Σαλάχ όσο και ο Βίρτζιλ Βαν Ντάικ φέρονται να είναι έτοιμοι να πουν το πολυπόθητο «ναι» στους Άγγλους και να υπογράψουν νέα συμβόλαια με την ομάδα.

Έτσι, φαίνεται πως μπαίνει ένα τέλος στο... σίριαλ που είχε ξεσπάσει μέσα στη σεζόν αναφορικά με την ανανέωση των δύο ποδοσφαιριστών, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν όλο αυτόν τον καιρό πως ο Σαλάχ ήταν έτοιμος να αφήσει την Premier League και να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah, closing in on new deal at Liverpool as agreement is now at the final stages.



Club confident to get it done soon, same for Virgil van Dijk who recently confirmed positive progress made.



Salah and #LFC, expected to continue together. pic.twitter.com/V0wPp1TkKf