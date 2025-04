«Άρης ISOTIMA»: Για ένα ποδόσφαιρο για όλους

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τρέχει συστηματικά και οργανωμένα δράσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη με βάση το Κλεάνθης Βικελίδης.

Αναλυτικά η ενημέρωση του τμήματος:

"Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τρέχει συστηματικά και οργανωμένα δράσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη με βάση το Κλεάνθης Βικελίδης.

Με το project-ομπρέλα «ΑΡHΣ ISOTIMA» για ένα ποδόσφαιρο για όλους, με τον Σχολιασμό Ισότιμης Ακουστικής περιγραφής ADeC)))livex, που ξεκίνησε στο οικοσύστημα του αθλητισμού στην Ελλάδα από το Κλεάνθης Βικελίδης τον Απρίλιο του 2022.

Πρωτοπόρο, καινοτόμο, αναπτυξιακό.

Με τις δράσεις στο οικοσύστημα του ποδοσφαίρου στο Χαριλάου, εκεί που χτυπάει η καρδιά του ΑΡΗ.

Έχοντας δημιουργήσει μόνιμο σημείο αναφοράς και πληροφόρησης το «ΑRIS_ISOTIMA newsletter» ανοιχτό και διαδραστικό σε κάθε φίλο-φίλαθλο.

Οι δράσεις είναι μέρος της πλατφόρμας αειφορίας «Agenda 2030» των Ηνωμένων Εθνών με επικέντρωση στον στόχο «10 Λιγότερες Ανισότητες».

Σύμβουλος κοινωνικής υπευθυνότητας ΕΧΕDRAMark org: for the sport and the Society, not for profit. "