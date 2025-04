Άγρια επεισόδια στο Παρίσι – Συμπλοκές οπαδών της Παρί με αυτούς της Άστον Βίλα (vids)

Σκηνές ροκ εκτυλίχθησαν χθες το βράδυ στους δρόμους του Παρισιού, ανάμεσα σε οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα.

Οι Άγγλοι οπαδοί που ταξίδεψαν στη γαλλική πρωτεύουσα για το αποψινό παιχνίδι για το Champions League, βρέθηκαν σε ένα μπαρ. Αλλά αμέσως δέχτηκαν την… επίσκεψη των Γάλλων και βγαίνοντας έξω από το μαγαζί, ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα.

Για κάποια λεπτά ο δρόμος έξω από το μπαρ θύμιζε πεδίο μάχης, με τους οπαδούς να χρησιμοποιούν τις καρέκλες και τα τραπέζια ως πολεμοφόδια.



08.04.2024, Streetfight, PSG🇫🇷 vs Aston Villa🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, more videos here: https://t.co/v6AySHptOF pic.twitter.com/zg2qnpzcZD