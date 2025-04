Με πέντε ομάδες στο νέο Champions League η Αγγλία

Οι "κανονιέρηδες" διέλυσαν τη Ρεάλ με 3-0 στον πρώτο προημιτελικό του Champions League και η νίκη αυτή εξασφάλισε ένα πέμπτο εισιτήριο για την Αγγλία στη League Phase της διοργάνωσης για τη νέα σεζόν.

Αυτό γιατί πλέον δεν μπορούν να ξεπεράσουν τους Άγγλους στη βαθμολογία ούτε η Ισπανία, ούτε η Ιταλία που θα μονομαχήσουν για ένα ακόμη εισιτήριο.

Βέβαια υπάρχει και σενάριο να βγάλει η Αγγλία μέχρι και επτά ομάδες στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ! Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η Άστον Βίλα να κατακτήσει φέτος τη διοργάνωση, αλλά να τερματίσει εκτός τετράδας στην Premier League, καθώς και να κατακτήσει το Europa League μία εκ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Τότεναμ.



🚨 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England will certainly have FIVE TEAMS in the Champions League next season!



✅ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England can have up to SEVEN TEAMS in the Champions League next season if:



🏆 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa win the Champions League (+ finish out of Top 4)!



🏆 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd/Tottenham win the Europa League! pic.twitter.com/R1PVoWxPLa