Οι οπαδοί της Λέστερ αποχώρησαν στο 35' σε ένδειξη διαμαρτυρίας! (pics)

Η Λέστερ οδεύει προς την Championship μετά και την ήττα από την Νιούκαστλ (0-3), με την πορεία της ομάδας του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ, να φέρνει την αντίδραση των πιστών οπαδών των «Αλεπούδων».

Η Νιούκαστλ βρέθηκε να προηγείται με 3-0 μέσα στην έδρα της Λέστερ πριν συμπληρωθούν 35 λεπτά αγώνα, προκαλώντας έντονη απογοήτευση στους οπαδούς των γηπεδούχων, που άρχισαν να αποχωρούν μαζικά από το γήπεδο.

Leicester fans make their way to the exits with their team 3-0 down to Newcastle after 34 minutes! 😬 #LEINEW pic.twitter.com/4vilpVIHm8