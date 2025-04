Θέλεις να γλιτώσεις τον υποβιβασμό; Μακριά από τον Ράμσντεϊλ!

Ο Άαρον Ράμσντεϊλ είναι, ομολογουμένως, από τους καλούς τερματοφύλακες στην Αγγλία, όμως όχι ο πιο... τυχερός, καθώς έφθασε τους τρεις υποβιβασμούς στην Championship από την Premier League, με τρεις διαφορετικές ομάδες! Ποια τη... γλίτωσε; Η Άρσεναλ!

Τελευταίο «θύμα» του η Σαουθάμπτον που μετρά, ήδη, 25 ήττες στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Τη σεζόν 2019-20 αγωνιζόταν στην Μπόρνμουθ και εκεί βίωσε για πρώτη φορά αυτή την κακή εμπειρία. Έπειτα έγινε βασικός στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η οποία υποβιβάστηκε την περίοδο 2020-21.

Θα είναι ενδιαφέρον, λοιπόν, αν αυτές οι συγκυρίες επηρεάσουν το μέλλον του στο Νησί, παρ' ότι θεωρείται από τους ταλαντούχους γηγενείς στη θέση του...

