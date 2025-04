Απίστευτος Παυλίδης με δύο γκολ στο ντέρμπι με την Πόρτο! (vids)

Δήμιος της Μπενφίκα αποδεικνύεται ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο Έλληνας επιθετικός με δύο γκολ στο 41ο δευτερόλεπτο και το 42ο λεπτό παγώνει το «Ντραγκάο» και δίνει προβάδισμα δύο τερμάτων στην Μπενφίκα (0-2), φτάνοντας τα 23 τέρματα (έχει και 9 ασίστ) σε 46 παιχνίδια με τους «αετούς».

A tranquilidade do Pavlidis pra cortar Nehuén Pérez e escolher o canto pra ampliar o marcador.



Grego garante o 2x0 pro Benfica ainda no 1ºT no Estádio do Dragão.#PortuguesNaESPNpic.twitter.com/05pP3QfLt9