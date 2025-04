Μαγικός Τζόλης οδηγεί την Μπριζ προς τον τίτλο! (vid)

Τον τίτλου του πολυτιμότερου παίκτη του φετινού βελγικού πρωταθλήματος διεκδικεί άνετα ο Χρήστος Τζόλης που οδηγεί την Μπριζ προς την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε γκολ και ασίστ στο 2-3 των Φλαμανδών στην έδρα της Αντβέρπ, που τους φέρνει στον πόντο από την Γκενκ, αλλά με παιχνίδι περισσότερο.

Ο Τζόλης ήταν ασταμάτητος και με εξαιρετική κάθετη, έδωσε την ασίστ στον Ζουτγκλά για το 0-1 (9’), ενώ με σουτ εκτός περιοχής που κόντραρε και άλλαξε πορεία έκανε το 0-3 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με το 15ο φετινό του γκολ με την φανέλα της Μπριζ (έχει ακόμα 11 ασίστ).

Trio Jutgla-De Cuyper-Tzolis is echt genot om naar te kijken. Constante rotatie, alle 3 kunnen wel met beide voeten passen of schieten. Zijn goede in kleine ruimtes en brengen gewoon gevaar overal.#ANTCLU



pic.twitter.com/S2rHWR3SNw