Οι Αμερικανοί ονειρεύονται την επιστροφή του Γιακουμάκη στο MLS

Ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε μεταγραφή στο ιστορικό κλαμπ της Κεντρικής Αμερικής και έγινε η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία της Κρουζ Αζούλ με τα 9,3 εκατ. ευρώ που κατέβαλε στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ, προσφέροντας του ένα τετραετές συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές.

Ίσως, όμως, το αμερικανικό πρωτάθλημα να έλειψε στον 30χρονο επιθετικό και να εξετάζει πρόωρα τις επιλογές του. Την φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 27 συμμετοχές, έχοντας σκοράρει 9 γκολ και μοιράσει 7 ασίστ, σε περισσότερα από 1.500 λεπτά που έχει αγωνιστεί.

🚂 Sources: Cruz Azul forward Giorgos Giakoumakis could leave the club this summer. MLS clubs interested if so. @A_EsparzaOteo 1st.



Giakoumakis, 30, one to watch this summer.



Joined Cruz Azul from Atlanta United for $10.5m last year. Has 9g/7a in 1,500 mins. pic.twitter.com/ooQWdmtVAG