Έξαλλος με τους διαιτητές ο Ραφίνια, τον κρατούσαν Φλικ και Τερ Στέγκεν (vid)

Μπήκε ως αλλαγή στο 1-1 με την Μπέτις και για ένα πλάγιο άνοιξε αντιπαράθεση με τον έναν από τους δύο επόπτες, τον οποίο συνάντησε και στο δρόμο προς τα αποδυτήρια του «Μοντζουίκ», με τον Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν να τον συναιτεί, αλλά τελικά να σπρώχνονται λόγω της έντασης.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Χάνσι Φλικ τον... κάλυψε, καθώς είπε ότι τα έβαλε μαζί του, όταν προσπαθούσε να τον ηρεμήσει, αλλά οι εικόνες και τα βίντεο εκθέτουν τον Βραζιλιάνο που βρίσκεται σε «κακό φεγγάρι» πνευματικά.

