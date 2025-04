Βόλφσμπουργκ σε Ντε Μπρόινε: «Τι θα έλεγες να ξανασμίξουμε;»

Ελεύθερος για να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του θα είναι από το καλοκαίρι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, καθώς ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι στο τέλος της σεζόν. Η Βόλφσμπουργκ δεν έχασε χρόνο και κάλεσε τον Βέλγο άσο να επιστρέψει στους «λύκους», στους οποίους αγωνίστηκε πριν από δέκα χρόνια.

«Αγαπητέ Κέβιν, θυμάσαι; Εσύ κι εγώ, πριν από δέκα χρόνια; Τι θα έλεγες να ξανασμίξουμε;», ανέφερε η γερμανική ομάδα.

Ο Ντε Μπρόινε αγωνίστηκε στη Βόλφσμπουργκ για ενάμιση χρόνο, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015, πριν μετακομίσει στην Αγγλία και τη Σίτι και σαρώσει τους τίτλους, κατακτώντας μεταξύ άλλων το Champions League και έξι πρωταθλήματα Premier League.



Dear Kevin, do you remember? You and I ten years ago? How about the two of us again? https://t.co/Q9mzOXI4MW