Απίθανη φάρσα με θύμα τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ! (vid)

Μπορεί στα γήπεδα της Premier League να τρώει δύσκολα ντρίμπλες, όμως αυτή τη φορά ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ την… πάτησε κανονικά. Ο Ούγγρος μέσος της Λίβερπουλ έπεσε θύμα μίας απίθανης φάρσας για λογαριασμό τηλεοπτικής εκπομπής στην χώρα του και οι αντιδράσεις του είναι πραγματικά ξεκαρδιστικές.

Μία εταιρία κινητής τηλεφωνίας φέρεται να δημιουργεί ένα άγαλμα του Μαγυάρου μέσου, το οποίο όμως μοιάζει περισσότερο με τερατούργημα παρά με εκείνον.

Ο Σόμποσλαϊ μοιάζει έκπληκτος από αυτά που συμβαίνουν γύρω του, με την εταιρία να έχει τυπώσει εν αγνοία του μπλουζάκια και κούπες με την μορφή του αγάλματος, σε μία φάρσα που έχει ξεκαρδιστική πλοκή και ωραίο φινάλε!

T Mobile in Hungary unveiled a new statue of Dominik Szoboszlai…



Safe to say he wasn’t happy 😅pic.twitter.com/lFDNwlKbJw