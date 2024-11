Η ελληνική Αλ-Καλίτζ του Δώνη πέτυχε το θαύμα! (vid)

Ένα μικρό θαύμα πέτυχε η ελληνική Αλ-Καλίτζ, που έγινε η πρώτη ομάδα που κερδίζει στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας την Αλ-Χιλάλ που έτρεχε ένα αήττητο σερί 46 αγώνων!

Παρότι βρέθηκε να χάνει με 0-2, η ομάδα του Γιώργου Δώνη επικράτησε με 3-2, χάρη σε γκολ του Φάμπιο Μαρτίνς στο 90ό λεπτό και έγινε η πρώτη ομάδα που επικρατεί της ομάδας του Ζόρζε Ζεσούς μετά από… ενάμιση πρωτάθλημα και 550 ημέρες δίχως ήττα!

Η τελευταία ήττα της Αλ-Χιλάλ εντός συνόρων ήταν στις 23 Μαΐου του 2023, αφού πέρσι κατέκτησε αήττητη το πρωτάθλημα με 31 νίκες σε 34 αγωνιστικές!

Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν αγωνίστηκε, ενώ ο Κώστας Φορτούνης αστόχησε σε πέναλτι, όμως στην συνέχεια της φάσης ομάδας του μείωσε σε 1-2.

😰🇸🇦Congratulations to Mr. Georgios Donis‘ side Al Khaleej on beating Al Hilal to break their world-record streak of consecutive wins in the League! pic.twitter.com/tsHPpnv2x8