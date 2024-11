Ο Φλικ... βλέπει ψηλά για την φετινή Μπαρτσελόνα και αυτή είναι η απόδειξη (pic)

Ο Γερμανός τεχνικός κάνει πολύ καλή δουλειά στους Καταλανούς, στους οποίους μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι αντικαθιστώντας στον πάγκο τον Τσάβι.

Άπαντες στον σύλλογο είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με τον Φλικ, καθώς και τα αποτελέσματα είναι θετικά, αλλά επίσης έχουν δοθεί ευκαιρίες σε πολλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές, που προέρχονται από την ακαδημία.

Το κλίμα είναι θετικό και η Μπαρτσελόνα δείχνει έτοιμη να επιστρέψει στους τίτλους υπό την καθοδήγηση του Γερμανού, ο οποίος έχει υψηλές φιλοδοξίες και δεν τις κρύβει.

Αυτό φαίνεται και από μια εικόνα από τα αποδυτήρια της ομάδας, καθώς έχει φτιάξει ένα αναλυτικό πρόγραμμα των αναμετρήσεων μέχρι το τέλος της σεζόν και το έχει «καρφιτσώσει» στα αποδυτήρια ώστε να το βλέπουν οι ποδοσφαιριστές του.

Και σε αυτό το πρόγραμμα υπάρχει και ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 31/5 στην «Allianz Arena» του Μονάχου.

Hansi Flick is already thinking about the Champions League final. He has added it to his calendar.



