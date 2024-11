Τα δίνει... όλα για Βιρτς η Μπάγερν!

Ο Φλόριαν Βιρτς είναι το μεγάλο αστέρι του Γερμανικού ποδοσφαίρου και αυτός που βοήθησε την Μπάγερ Λεβερκούζεν να στεφθεί πρωταθλήτρια για πρώτη φορά στην ιστορία της σε μία απίθανη σεζόν.

Η Μπάγερν Μονάχου είναι έτοιμη να δώσει τα... πάντα για να κάνει δικό της τον Φλόριαν Βιρτς. Συγκεκριμένα οι Βαυαροί έχουν ως πρώτο στόχο τον νεαρό Γερμανό, είναι έτοιμη να δώσουν στη Λεβερκούζεν πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ και να νικήσει τις Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης που είναι οι δύο ανταγωνιστές της ομάδας του Βινσέντ Κομπανί για την υπογραφή του.

🚨🔴 Florian #Wirtz is FC Bayern’s top transfer target for the upcoming summer. This has been unanimously agreed upon internally at all levels. The transfer is of the highest priority.



Max Eberl has already been given permission to enter the negotiations and has initiated talks… pic.twitter.com/izbyBCUOir