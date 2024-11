«Πωλητήριο σε Γιάρεμτσουκ από Ολυμπιακό»!

Την πρόθεση του Ολυμπιακού να παραχωρήσει άμεσα τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αποκαλύπτει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη πηγή, οι ερυθρόλευκοι έχουν βγάλει ήδη στο σφυρί τον Ουκρανό επιθετικό, τον οποίο κοστολογούν με ένα ποσό γύρω στα 6-7 με εκατομμύρια.

Ο Γιάρεμτσουκ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Μπριζ, ωστόσο μέχρι στιγμής έχει σκοράρει μόλις μία φορά και έχει πέσει τρίτος στην ιεραρχία των σέντερ-φορ πίσω από Ελ-Κααμπί και Κωστούλα.

🚨🆕 #Exclusive 🇺🇦 #Olympiacos

Olympiacos have set a price tag of 6-7 million euros for Ukrainian striker Roman Yaremchuk. pic.twitter.com/alvnXQDmWa