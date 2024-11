Xώρις Αλεξάντερ-Άρνολντ και Άλισον η Λίβερπουλ κόντρα στη Σαουθάμπτον-Αμφίβολοι και για το παιχνίδι με τη Ρεάλ

«Ο Τρεντ δεν προπονείται μαζί μας, αλλά πλησιάζει σύντομα στο να επιστρέψει» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ολλανδός τεχνικός, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλεξάντερ-Άρνολντ αποσύρθηκε από την αποστολή της εθνικής Αγγλίας για τους πρόσφατους αγώνες με την Ελλάδα και την Ιρλανδία, καθώς είχε τραυματιστεί στην αναμέτρηση της 9ης Νοεμβρίου με την Άστον Βίλα, ενώ ο Άλισον, ο βασικός τερματοφύλακας της Λίβερπουλ, δεν έχει αγωνιστεί λόγω τραυματισμού από τις 5 Οκτωβρίου. «Είμαστε προσεκτικοί με όλους, ειδικά όταν πρόκειται για μυικούς τραυματισμούς» υπογράμμισε ο Σλοτ για τον Βραζιλιάνο γκολκίπερ και συνέχισε: «Ο Άλισον προπονείται με τους τερματοφύλακες, αλλά όχι με την ομάδα. Γίνεται καλύτερος, αλλά δεν είναι έτοιμος για την Κυριακή».

Επιπρόσθετα, ο Ολλανδός τεχνικός επισήμανε ότι ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ θα προπονηθεί σήμερα με την ομάδα και θα είναι έτοιμος για να παίξει την Κυριακή, ενώ οι τραυματίες επιθετικοί Ντιόγκο Ζότα και Φεντερίκο Κιέζα αναμένεται να επιστρέψουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

