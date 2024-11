Προπονητής στην Κολομβία είναι αντιμέτωπος με τριετή αποκλεισμό λόγω του πανηγυρισμού του (vid)

Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στην Κολομβία, καθώς ναι μεν ο Εφρέν Χουάρες πανηγύρισε με προκλητικό τρόπο, αλλά κρίνεται ότι είναι ακραίο να του επιβληθεί αυτός ο αποκλεισμός.

Ο Μεξικανός τεχνικός συνελήφθη μετά το ντέρμπι του Μεδεγίν κόντρα στην Ιντεπεντιέντε, λόγω των προκλητικών πανηγυρισμών του προς την αντίπαλη εξέδρα στο τέλος της αναμέτρησης. Κρίθηκε ότι ο τρόπος που συμπεριφέρθηκε προκάλεσε το «ντου» των οργανωμένων οπαδών των γηπεδούχων.

Μετά το παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στη Σάντα Φε (5-0) έγινε γνωστό ότι οι αστυνομικές αρχές της Κολομβίας αναμένεται να του επιβάλουν τριετή αποκλεισμό και πρόστιμο 5.500 ευρώ!

Είχε προηγηθεί η αποβολή του με απευθείας κόκκινη κάρτα και πάλι για τους υπερβολικούς πανηγυρισμούς του μετά το πρώτο γκολ της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης της Ατλέτικο Νασιονάλ τόνισε ότι η τιμωρία αυτή είναι εξευτελιστική και ο σύλλογος θα ασκήσει έφεση.



Atlético Nacional's Mexican manager Efraín Juárez will receive a THREE-YEAR ban from entering all football stadiums by the police for his wild celebrations in front of rival DIM fans.



Medellín's mayor calls the ban "absurd." Nacional to appeal.https://t.co/wovNykVGeV