Δεν το... κουνάει από το Μάντσεστερ ο Γκουαρδιόλα - Ανανέωσε με τη Σίτι ο Πεπ!

Μπορεί το τελευταίο διάστημα να υπήρχαν σενάρια πως ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα αποχωρούσε από τη Μάντσεστερ Σίτι, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχυεί!

Ο θρύλος των «Πολιτών» και για κατά πολλούς κορυφαίος τεχνικός στον κόσμο, αποφάσισε να ανανεώσει με τους Άγγλους και να παραμείνει στο Μάντσεστερ έως τουλάχιστον το 2027.

Έτσι, ο Καταλανός τεχνικός θα παραμείνει στο τιμόνι της Σίτι για περισσότερο από μία δεκαετία, έχοντας κατακτήσει μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια συνολικά 18 τρόπαια!

Παράλληλα, ο Πεπ έχει οδηγήσει τους Cityzens σε 353 νίκες σε όλες τις διοργανώσεις από τα συνολικά 490 ματς που έχουν δώσει με τον Ισπανό προπονητή στο τιμόνι, ενώ συνολικά έχουν σκοράρει πάνω από 1.200 τέρματα.

