To ιδιαίτερο... νταμπλ του Ντεσπόντοφ (vid)

Νταμπλ τον Οκτώβριο για τον Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο Βούλγαρος μετά το βραβείο του Regency Casino Best Goal κατέκτησε και τον τίτλο για το PAOK TV Play of the Month του μήνα μετά από την ψηφοφορία που διεξήχθη στο paokfc.gr.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ κινήθηκε από τα δεξιά της επίθεσης, σήκωσε το κεφάλι, είδε τον Τισουντάλι μέσα στην περιοχή και τον βρήκε με μία άψογη σέντρα, με τον Μαροκινό να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά. Στην ψηφοφορία για το PAOK TV Play of the Month Οκτωβρίου ο Βούλγαρος συγκέντρωσε το 50,14% και πήρε μία ακόμα ατομική διάκριση. Στη δεύτερη θέση για λίγες μόνο ψήφους έμεινε ο Βιεϊρίνια με άλλη μία εξαιρετική σέντρα στο παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η όμορφη ασίστ του Τσάλοφ στον Σορετίρε στον αγώνα κυπέλλου κόντρα στο Αιγάλεω. Θαυμάστε για μία ακόμα φορά την εντυπωσιακή σέντρα του Ντεσπόντοφ: