«Βόμβα» στη Νάπολι: «Αν δεν ανανεώσει ο Κβαρατσχέλια θα πωληθεί τον Ιανουάριο»

«Βόμβα» σχετικά με το μέλλον του Χβίτσα Κβαρατσχέλια έριξε με δημοσίευμά της η «Gazzetta Dello Sport». Όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, ο Γεωργιανός σταρ είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει από την ομάδα στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, το συμβόλαιο του έχει ισχύει μέχρι το 2027, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν «παγώσει», καθώς ο «Κβάρα» επιθυμεί γενναία αύξηση των αποδοχών διότι αυτή τη στιγμή είναι από τους χαμηλότερα αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές.

Έτσι, η Νάπολι, που από την πλευρά της δεν φαίνεται διατεθειμένη να εκπληρώσει την επιθυμία του Γεωργιανού, φέρεται να είναι έτοιμη να τον πουλήσει άμεσα.

