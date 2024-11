Νέα άνοδος τεσσάρων θέσεων για την Εθνική!

Συνεχίζει την αλματώδη πορεία της η Γαλανόλευκη, που τερμάτισε 2η στον όμιλό της στο Nations League με πέντε νίκες σε έξι αγώνες.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ανέβηκε ακόμη τέσσερις θέσεις και πλέον σκαρφάλωσε στο Νο38 του FIFA ranking, που είναι η υψηλότερη θέση στην οποία έχει βρεθεί από το 2016.

Biggest improvement in Top 100 of🆕 Nov 2024 FIFA ranking:



+7 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 SCO 🆙 51 to 44

+7 🇿🇲 ZAM 🆙 94 to 87

+5 🇳🇴 NOR 🆙 48 to 43

+5 🇮🇱 ISR 🆙 81 to 76

+5 🇦🇪 UAE 🆙 68 to 63

+4 🇬🇷 GRE🆙 42 to 38

+4 🇨🇦 CAN 🆙 35 to 31