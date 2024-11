Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ

Με την ολοκλήρωση του Nations League, έχουν σχηματιστεί οριστικά πλέον και τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Ελλάδα τερμάτισε 2η στον όμιλό της, στην ισοβαθμία με την Αγγλία και θα διεκδικήσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Nations League σε αγώνες μπαράζ τον Μάρτιο, μαθαίνοντας τον αντίπαλό της στην κλήρωση της προσεχούς Παρασκευής (22/11).

Επιπλέον στις 13 Δεκεμβρίου θα μάθει και τους αντιπάλους της στα προκριματικά του Μουντιάλ. Εκεί θα προκύψουν 12 όμιλο, εκ των οποίων οι μισοί θα απαρτίζονται από πέντε ομάδες και οι άλλοι μισοί από τέσσερις. Οι πρωτοπόροι προκρίνονται απευθείας στην τελική φάση της διοργάνωσης, ενώ οι 12 ομάδες που θα τερματίσουν στη 2η θέση θα παίξουν αγώνες πλέι οφ που θα είναι νοκ άουτ, μαζί με ακόμη τέσσερις πρωτοπόρους από το Nations League (με βάση το ranking της διοργάνωσης για το 2024-2025), οι οποίοι δεν θα έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για το Μουντιάλ.

Πώς έχουν λοιπόν τα γκρουπ δυναμικότητας;

1ο γκρουπ

Γαλλία

Ισπανία

Αγγλία

Βέλγιο

Πορτογαλία

Ολλανδία

Ιταλία

Γερμανία

Κροατία

Ελβετία

Δανία

Αυστρία

2ο γκρουπ

Ουκρανία

Τουρκία

Σουηδία

Ουαλία

Ουγγαρία

Σερβία

Πολωνία

Ελλάδα

Ρουμανία

Σλοβακία

Τσεχία

Νορβηγία

3ο γκρουπ

Σκωτία

Σλοβενία

Ιρλανδία

Αλβανία

Φινλανδία

Γεωργία

Βόρεια Μακεδονία

Ισλανδία

Βόρεια Ιρλανδία

Βοσνία Ερζεγοβίνη

Μαυροβούνιο

Ισραήλ

4ο γκρουπ

Βουλγαρία

Λουξεμβούργο

Λευκορωσία

Αρμενία

Κόσοβο

Καζακστάν

Αζερμπαϊτζάν

Εσθονία

Κύπρος

Λετονία

Νησιά Φερόε

Λιθουανία

5ο γκρουπ

Μολδαβία

Μάλτα

Ανδόρα

Γιβραλτάρ

Λιχτενστάιν

Σαν Μαρίνο

