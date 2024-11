Ο Χάρι Κέιν έχει το δικό του άγαλμα…

Το άγαλμα του Χάρι Κέιν κοσμεί από σήμερα το Peter May Centre στο Walthamstow, εκεί όπου ο Άγγλος διεθνής φορ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ηλικία έξι ετών με την φανέλα της Ρίτζγουεϊ Ρόβερς.

Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μπρούτζινου αγάλματος που κόστισε 7.200 έγιναν παρουσία του επιθετικού της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος και δήλωσε στα social media: «Μία πραγματική στιγμή υπερηφάνειας για μένα να επιστρέφω εκεί όπου η ζωή μου στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε για να δω τα αποκαλυπτήρια ενός τέτοιου αγάλματος. Ελπίζω να εμπνεύσει τις επόμενες γενιές να δουλέψουν σκληρά και να πιστέψουν στους εαυτού τους», τόνισε ο Άγγλος φορ.

Statue of #HarryKane has just been unveiled at the same club he played as a six year old boy. pic.twitter.com/nK2a8HAKT9

A real proud moment for me to go back to where my life in football began and unveil a statue. I hope it helps inspire the next generation to work hard and believe in themselves. 🙌📸 pic.twitter.com/rbAs8RrZgS