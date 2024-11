Ολυμπιακός: Γκολ ο Στάμενιτς στη νέα… 8άρα της Νέας Ζηλανδίας (vid)

Το πρώτο του γκολ φέτος πέτυχε ο Μάρκο Στάμενιτς, με τη φανέλα της Νέας Ζηλανδίας. Ο μέσος του Ολυμπιακού πέτυχε το 5ο τέρμα της χώρας του, με σουτ από το ύψος της περιοχής, στην άνετη εκτός έδρας επικράτηση με 8-0 απέναντι στη Σαμόα, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο 22χρονος άσος αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο και κατάφερε να βρει δίχτυα φέτος για πρώτη φορά, ενώ αυτό ήταν μόλις το δεύτερο τέρμα του με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα. Πλέον θα πάρει τον δύσκολο δρόμο της επιστροφής στην Ελλάδα, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το κυριακάτικο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

