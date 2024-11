Σε σταθερή κατάσταση ο Σάλαϊ μετά τη λιποθυμία στον πάγκο της Ουγγαρίας

Το παιχνίδι της Ολλανδίας με την Ουγγαρία για το Nations League διεκόπη στα πρώτα λεπτά λόγω ενός προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε ένα μέλος της αποστολής των Ούγγρων. Αργότερα έγινε γνωστό ότι επρόκειτο για τον 36χρονο παλαίμαχο επιθετικό, ο οποίος έχει πια το ρόλο του βοηθού του ομοσπονδιακού προπονητή.

Οι υπεύθυνοι του γηπέδου έσπευσαν να καλύψουν με ένα παραβάν τον Σάλαϊ ώστε να προφυλαχθεί από αδιάκριτα βλέμματα και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

«Ο Άνταμ Σάλαϊ αισθάνθηκε αδιαθεσία στα πρώτα λεπτά του αγώνα Ολλανδία - Ουγγαρία, ωστόσο η κατάστασή του είναι σταθερή και έχει τις αισθήσεις του. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο του Άμστερνταμ για εξετάσεις» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ουγγαρίας.

🚨🇭🇺 Hungary's assistant coach, Ádám Szalai, collapsed on the bench during the first half and was promptly rushed to a nearby hospital.



The Hungarian Football Association has since confirmed that he is now in stable condition. pic.twitter.com/a2FhOu50pF