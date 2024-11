Αποχαιρέτησε την Γιουνάιτεντ ο Φαν Νίστελροϊ: «Για πάντα μια ξεχωριστή θέση στη καρδιά μου»

Αναλυτικά το μήνυμα του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ:

«Σε όλους στην ποδοσφαιρική ομάδα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ιδίως στο προσωπικό, στους παίκτες και στους φιλάθλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τις απίστευτες προσπάθειες και την υποστήριξή σας. Ήταν προνόμιο και τιμή μου να εκπροσωπώ τον σύλλογο ως παίκτης, προπονητής και προπονητής και θα θυμάμαι πάντα τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε μαζί.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και ελπίζω να υπάρξουν πολλές ακόμα ένδοξες μέρες στο Ολντ Τράφορντ πολύ σύντομα – όχι μόνο επειδή θέλω ο σύλλογος να πάει καλά, αλλά επειδή το αξίζετε όλοι σας! Όλα τα καλύτερα και να προσέχετε, Ρουντ».

“To everyone at Manchester United Football Club, in particular the backroom staff, the players and the fans. I want to thank you from the bottom of my heart for your incredible efforts and support. It has been a privilege and honour to represent the club as a player, coach and… pic.twitter.com/G9Z2Ad249u