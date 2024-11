Κορέα και Αρναούτοβιτς φεύγουν από την Ίντερ!

Παρελθόν από την Ίντερ θα αποτελέσει, τόσο ο Χοακίν Κορέα, όσο και ο Μάρκο Αρναούτοβιτς. Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, οι νερατζούρι αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τα συμβόλαια των δύο επιθετικών που λήγουν το καλοκαίρι και ως εκ τούτου από την 1η Ιανουαρίου θα έχουν το δικαίωμα να υπογράψουν σε ομάδες της αρεσκείας τους.

Για τον 30χρονο Αργεντινό επιθετικό, υπάρχει σύμφωνα με την La Stampa ενδιαφέρον από την Τορίνο που ψάχνει τον αντικαταστάτη του τραυματία Ντούβαν Ζαπάτα, ενώ ο 35χρονος Αυστριακός συγκεντρώνει προς το παρόν ενδιαφέρον από ομάδες του MLS, αλλά και της Σαουδικής Αραβίας.

🚨 A double farewell is planned for #Inter in the summer. Marko Arnautović and Joaquín Correa both have contracts expiring in June 2025 and they will NOT be extended. 🇦🇹🇦🇷



[via @MatteMoretto] pic.twitter.com/yExTtktdF0