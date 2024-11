«Υπέγραψε» τη νίκη της Ουρουγουάης με ασίστ στο νικητήριο γκολ ο Πελίστρι (vid)

Ουρουγουάη και Κολομβία αναμετρήθηκαν σε μια ματσάρα για γερά νεύρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Σελέστε να καταφέρνει τελικά να επικρατήσει με 3-2.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ, η Ουρουγουάη έκανε ανατροπή, ο Γκόμεζ ισοφάρισε στο 90+6' κι ενώ όλα έδειχναν ισοπαλία, οι γηπεδούχοι βρήκαν το... χρυσό γκολ στο 11ο (!!) λεπτό των καθυστερήσεων.

Σκόρερ ήταν ο Ουγκάρτε, με την ασίστ να προέρχεται από τον Φακούντο Πελίστρι του Παναθηναϊκού, που ξεκίνησε βασικός και είχε κομβική συμμετοχή στη νίκη της ομάδας του.

Πέρα από την ασίστ άλλωστε είχε 2 πάσες «κλειδιά», 78% ποσοστό στις μεταβιβάσεις του, 9 κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος, 2 τελικές, 2 επιτυχημένες ντρίμπλες σε ισάριθμες προσπάθειες, 2 αναχαιτίσεις και ήταν συνολικά μάλλον ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα.

Δείτε την ασίστ του:

🚨🇺🇾 Manuel Ugarte gives Uruguay the lead in the 101st minute, just after Colombia had scored the equalizer! 😳pic.twitter.com/ASWCzJU2Yd