Σενάρια από το Καμερούν για Παναθηναϊκό και Γκαναγκό (vids)

Ο Ιανουάριος πλησιάζει κι έτσι ξεκίνησαν και τα μεταγραφικά σενάρια, με δημοσίευμα από το Καμερούν να εμπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον Ιγκνασούς Γκαναγκό.

Το «Τριφύλλι» αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση επιθετικού στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και ένα όνομα που ήρθε στο προσκήνιο από δημοσίευμα του «actucameroun.com» είναι αυτό του Ιγκνασούς Γκαναγκό, που αγωνίζεται στην Ναντ.

Όπως αναφέρεται, ο 25χρονος στράικερ θέλει να αποχωρήσει από την γαλλική ομάδα λόγω του μικρού χρόνου συμμετοχής του και αυτή την στιγμή ο Παναθηναϊκός φαντάζει ο επικρατέστερος προορισμός του για τον Ιανουάριο, κάτι που φυσικά δεν επιβεβαιώνεται αυτή την στιγμή.

Πρόκειται για έναν επιθετικό που μπορεί να παίξει και στα άκρα, η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ, ενώ το συμβόλαιό του με τη Ναντ εκπνέει το 2027.

Το Who is Who

Ο Γκαναγκό ξεκίνησε την καριέρα του από την Μπρασερίς, ομάδα του Καμερούν, ενώ το 2017 μετακινήθηκε ως ελεύθερος στη Νις. Μετά από 62 συμμετοχές (με 7 γκολ και 1 ασίστ) με την πρώτη ομάδα, η Λανς έβγαλε από τα ταμεία της 6 εκατ. ευρώ και τον έκανε δικό της το καλοκαίρι του 2020.

Εκεί έμεινε για μια διετία, καταγράφοντας 13 γκολ και 4 ασίστ σε 57 συμμετοχές και «αναγκάζοντας» την Ναντ να δώσει 4.4 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του τον Σεπτέμβριο του 2022. Μέχρι σήμερα έχει φορέσει την φανέλα της 52 φορές, μετρώντας 6 γκολ και 5 ασίστ.

Σε εθνικό επίπεδο, είναι 14 φορές διεθνής με το Καμερούν, κάνοντας ντεμπούτο το 2019.

Δείτε τον εν δράσει