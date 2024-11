Χαμός στο Ρουμανία-Κόσοβο - Αποχώρησαν από το γήπεδο οι Κοσοβάροι

Με το σκορ στο 0-0 και την αναμέτρηση να έχει μπει στις καθυστερήσεις, οι οπαδοί των γηπεδούχων άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα κατά του Κοσόβου και το όνομα της Σερβίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των φιλοξενούμενων.

Άμεσα οι παίκτες του Κοσόβου αποχώρησαν για τα αποδυτήρια, αρνούμενοι να συνεχίσουν τον αγώνα θεωρώντας ακραία πρόκληση τα συνθήματα των Ρουμάνων οπαδών, ενώ ένταση υπήρξε και στον αγωνιστικό χώρο.

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, με τους Ρουμάνους να κατηγορούν τους Κοσοβάρους για προβοκάτσια και πλέον αναμένεται η οριστική απόφαση του διαιτητή για την τύχη του αγώνα...

Surreal! Kosovo walk off the pitch in the 93rd minute of their Nations League match in Romania after the fans chanted Serbia's name. Ge interrupted!!! pic.twitter.com/hRX3OXSEIW