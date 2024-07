H ανατροπή της χρονιάς στο MLS: H Σικάγο Φάιρ γύρισε από το 1-3 σε 10 λεπτά με show του Κάιπερς! (vids)

Αδιανόητη εξέλιξη είχε η αναμέτρηση της Σικάγο Φάιρ με την Φιλαδέλφεια Γιούνιον, αφού οι γηπεδούχοι έκαναν επικό comeback επικρατώντας με 4-3 ενώ βρέθηκαν να χάνουν μέχρι το 82' με 1-3!

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για την Σικάγο Φάιρ αφού στο 30ο λεπτό ο Χάιλε-Σελάσι έβαλε μπροστά στο σκορ τους γηπεδούχους, όμως η χαρά τους κράτησε για λίγο αφού στο 38' ο Ντόνοβαν ισοφάρισε σε 1-1.

Η Φιλαδέλφεια Γιούνιον, μάλιστα πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας το προβάδισμα, αφού στο 45+7' ο Γκάζνταγκ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι διαμόρφωσε το 1-2 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Γιούνιον πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, με τον ΜακΓκλίν στο 49' να διαμορφώνει το 1-3 και κάπου εκεί ήρθε ο εφησυχασμός για τους φιλοξενούμενους.

Η Σικάγο Φάιρ άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή της και στο 82' ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Ούγκο Κάιπερς μείωσε σε 2-3, με τον Γκαστόν Χιμένεζ στο 89ο λεπτό να σημειώνει το γκολ της ισοφάρισης!

Οι γηπεδούχοι, όμως δεν έμειναν εκεί αφού στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και πάλι ο Κάιπερς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την επική ανατροπή της Σικάγο Φάιρ.

Ένα λεπτό αργότερα ο Βέλγος στράικερ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε αποθέωση, παραχωρώντας την θέση του στον Γιώργο Κούτσια.

Δείτε παρακάτω τα γκολ της ανατροπής:

Hugo Cuypers gets his eighth of the season to bring Chicago within one! ⭐️ pic.twitter.com/eltFVhuINe — Major League Soccer (@MLS) July 4, 2024

Set piece magic at Soldier Field for the Fire! 🔥



We're all level in the Windy City. pic.twitter.com/BiNKfnOn38 — Major League Soccer (@MLS) July 4, 2024