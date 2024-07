«Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για Χουέρτα»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από Μεξικό και Ουρουγουάη, η πρόταση που κατέθεσε ο Παναθηναϊκός για τον Σέζαρ Χουέρτα κρίθηκε ανεπαρκής από την Πούμας αλλά και τον παίκτη.

Το όνομα του Σέζαρ Χουέρτα ήρθε ξαφνικά στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, με ξένο δημοσίευμα να κάνει λόγο για επίσημη πρόταση των «πράσινων» για την απόκτησή του.

Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο λοιπόν, έγκυρος δημοσιογράφος της Λατινικής Αμερικής, τονίζει ότι η Πούμας έλαβε πρόταση από ελληνικό σύλλογο για τον παίκτη όμως: «η προσφορά δεν ικανοποιεί ούτε την ομάδα, ούτε τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος τώρα θα περιμένει για νέα πρόταση».

Η εφημερίδα «Universal» μάλιστα αποκαλύπτει πως η πρόταση αυτή προήλθε από το «Τριφύλλι», που παρακολουθεί κι άλλους Μεξικανούς ποδοσφαιριστές, δίχως πάντως να έχει αποκτήσει έως τώρα κάποιον.

Το Who is Who

Ο Σέζαρ Χουέρτα ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Τσίβας, για να συνεχίσει στα τμήματα υποδομής της Γουαδαλαχάρα, καταγράφοντας 25 συμμετοχές και πετυχαίνοντας 9 γκολ με την Κ20.

Ο δανεισμός στην Ζακατεπέκ τον βοήθησε, αφού έπαιξε σε 17 παιχνίδια και πέτυχε 6 γκολ, μοιράζοντας και μία ασίστ, για να ακολουθήσει η μεταγραφή στην Τσίβας το καλοκαίρι του 2019. Στην ομάδα αυτή άνηκε έως τον Ιούλιο του 2022, παίζοντας 39 φορές και μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ

Ενδιάμεσα δόθηκε δανεικός σε Μορέλια (10 συμμ.) και Μαζατλάν (17 συμμ. - 3 γκολ - 1 ασίστ) και ακολούθησε η μεταγραφή στην Πούμας, με την οποία μετράει 14 γκολ και 11 ασίστ σε 66 συμμετοχές.

Παράλληλα, είναι 89 φορές διεθνής με το Μεξικό, έχοντας πετύχει 1 γκολ.