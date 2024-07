Ανακοίνωσε Αναγνωστόπουλο ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου, ο οποίος συμπληρώνει την τριάδα των γκολκίπερ μαζί με Πασχαλάκη και Τζολάκη.

Ο Αναγνωστόπουλος έμεινε ελεύθερος από την Κηφισιά και συνεχίζει στο Λιμάνι την καριέρα του. Να θυμίσουμε πως ο Αναγνωστόπουλος πέρασε από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού, ενώ το 2016 μεταπήδησε στον Άρη, ενώ πριν από την Κηφισιά, πέρασε από Απόλλωνα και Ιωνικό.

🔴⚪✍🏻 Αλέξανδρε Αναγνωστόπουλε καλώς όρισες στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! / Alexandros Anagnostopoulos welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!