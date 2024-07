«Η μεταγραφή Κοϊτά δεν είναι μακριά» - Τι αναφέρουν οι Βέλγοι για την ΑΕΚ

Αρκετές πιθανότητες αποχώρησης του Αμπουμπακαρί Κοϊτά από την Σιντ Τρούιντεν με προορισμό την ΑΕΚ δίνει ο βελγικός Τύπος.

Και πάμε να αναφέρουμε τι ακριβώς εννοούμε; Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ολλανδόφωνης εφημερίδας της περιοχής, «Het Belang van Limburg», ο Μαυριτανός εξτρέμ είναι προς αποχώρηση από την Σιντ Τρούιντεν και επισημαίνεται ότι «μία μεταγραφή του Κοϊτά δεν φαίνετα να είναι μακριά».

Και εν συνεχεία έρχεται η αναφορά στην ΑΕΚ και επισημαίνεται ότι «ο ακραίος επιθετικός ενδιαφέρει εδώ και αρκετό καιρό την ΑΕΚ, ο σύλλογος έχει υποβάλλει προσφορά για τον παίκτη αρκετές φορές».



📢 Update 3



🇲🇷 Aboubakary Koita is also on the verge of leaving STVV.



He's been under the radar of AEK for some time now. They have already made several bids.



