«Misstiano Penaldo»: Το BBC κορόιδεψε τον Κριστιάνο και προκάλεσε αντιδράσεις (pic)

Ο σούπερ σταρ των Πορτογάλων Ρονάλντο είχε την ευκαιρία να σκοράρει το νικητήριο γκολ στην παράταση του αγώνα κόντρα στην Σλοβενία, αλλά ο Γιαν Όμπλακ απέκρουσε το πέναλτί του.

Ο Ρονάλντο έβαλε τα κλάματα για την χαμένη ευκαιρία και οι συμπαίκτες του «έπεσαν» πάνω του για να τον παρηγορήσουν.

Εκείνη τη στιγμή, το BBC θέλησε να τον... τρολάρει και έγραψε κοροϊδευτικά στη λεζάντας της επανάληψης του χαμένου πέναλτι «Misstiano Penaldo».

Ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής Αγγλίας Τζον Τέρι μοιράστηκε τη λεζάντα στο Instagram και την χαρακτήρισε «ντροπή», ενώ οι τηλεθεατές κατηγόρησαν το Μέσο για αντιεπαγγελματισμό!

Tριπλή Προσφορά Χωρίς Κατάθεση Στο Pamestoixima.gr

Οι 24 εθνικές ομάδες γεμάτες πάθος και ταλέντο θα αγωνιστούν για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Ζεις την αγωνία και τον παλμό του EURO 2024 μέσα από το ανανεωμένο pamestoixima.gr, εκεί όπου σε περιμένουν μοναδικές προσφορές* και δώρα για να απολαύσεις κάθε έναν αγώνα της διοργάνωσης. Μπαίνεις στο pamestoixima.gr, διαλέγεις τις αγαπημένες σου ομάδες και αγορές για στοίχημα στο EURO και απολαμβάνεις κάθε αγώνα!

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

In my 17 years of journalism and reporting, I’ve never seen such pathetic piece of broadcasting.



Where was this when Kane missed against France? Where was this when Messi missed against Chile?



The constant hate and narratives towards needs to stop, I expect an apology… pic.twitter.com/Oa57S9izir