«Επιμένει για Χατζηδιάκο ο Παναθηναϊκός»

Στην Ιταλία συνεχίζουν να αναφέρονται στο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου.

Το όνομα του Παντελή Χατζηδιάκου έχει συνδεθεί με τον Παναθηναϊκό για την μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, με νέο ιταλικό δημοσίευμα να το συντηρεί στο προσκήνιο.

Συγκεκριμένα, το «cagliarinews24.com» τονίζει για μια ακόμα φορά πως το «Τριφύλλι» θέλει να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον διεθνή στόπερ, κάτι που πιθανότατα θα μπορούσε να επιτευχθεί με την μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Υπενθυμίζουμε πως ο Χατζηδιάκος ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού κι έτσι γνωρίζει τον σύλλογο.

Το Who is Who

Ο 27χρονος στόπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και το καλοκαίρι του 2011 μετακόμισε στην Ολλανδία, για λογαριασμό της Άλκμααρ. Σε αυτή άνηκε μέχρι το 2023, μετρώντας συνολικά 213 συμμετοχές, με 6 γκολ και 9 ασίστ, με την πρώτη ομάδα και έχοντας τα πρώτα χρόνια παρουσία στην Κ19 και την Κ21.

Τον Σεπτέμβριο του 2023 η Κάλιαρι τον αγόρασε για 2 εκατ. ευρώ και τον «έδεσε» με συμβόλαιο έως το 2027, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να αγωνίζεται συνολικά 15 φορές.

Παράλληλα, είναι και 34 φορές διεθνής με την Ελλάδα, έχοντας περάσει νωρίτερα από την Κ17 και την Κ21, αλλά και τα μικρά κλιμάκια της Ολλανδίας (Κ16, Κ17 πριν αποφασίσει να επιλέξει την χώρα μας).