Βραζιλιάνικο σενάριο για Παναθηναϊκό και Ραμάλιο! (vid)

Βραζιλιάνικο δημοσίευμα εμπλέκει τον Παναθηναϊκό με τον Αντρέ Ραμάλιο, που έμεινε ελεύθερος και έχει ήδη ακουστεί για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

Ο 32χρονος στόπερ έμεινε ελεύθερος από την PSV Αϊντχόβεν και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την Ιντερνασιονάλ της Βραζιλίας να τον έχει πολύ ψηλά στην λίστα της και να επιθυμεί να τον επαναπατρίσει.

Ωστόσο, το «resenhacolobrada.com.br» τονίζει ότι ο Ραμάλιο θέλει να παραμείνει στην Ευρώπη και δεν σκοπεύει να γυρίσει στην πατρίδα του. Παράλληλα, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό, ώστε να ντυθεί στα πράσινα.

Το όνομά του πάντως έχει ήδη συνδεθεί και με άλλες ελληνικές ομάδες και κυρίως την ΑΕΚ, κάτι που σημαίνει ότι μένει να φανεί κατά πόσο τα λεγόμενα των Βραζιλιάνων έχουν όντως πραγματική υπόσταση.

Το Who is Who

Ο 32χρονος κεντρικός αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Παλμέιρας και από εκεί τον εντόπισε ο όμιλος της Ρεντ Μπουλ και τον πήρε αρχικά στην Βραζιλία και στην συνέχεια στην Αυστρία και την Σάλτσμπουργκ.

Με τους «Ταύρους» αγωνίστηκε συνολικά 240 φορές, μετρώντας 20 γκολ και 14 ασίστ, ενώ είχε και δύο δανεισμούς σε Άνιφ (10 συμμ. - 2 γκολ) και Λίφερινγκ (21 συμμ. - 3 γκολ - 2 ασίστ).

Το καλοκαίρι του 2015 η Λεβερκούζεν τον απέκτησε ως ελεύθερο, με τον Ραμάλιο να καταγράφει συνολικά 28 συμμετοχές σε μια τριετία. Φυσικά μεσολάβησε ένας ακόμα δανεισμός, στην Μάιντς, την φανέλα της οποίας φόρεσε σε 20 αναμετρήσεις.

Η Σάλτσμπουργκ τον απέκτησε ξανά τον Ιανουάριο του 2018, ως ελεύθερο, και το 2021 τον πούλησε για 2.5 εκατ. ευρώ στην Αϊντχόβεν. Στην ολλανδική ομάδα έπαιξε 128 φορές, μετρώντας 6 γκολ και 5 ασίστ, ενώ από χτες είναι και τυπικά ελεύθερος.

Δείτε τον εν δράσει: